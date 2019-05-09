تيارت.. حملة تحسيسية حول السياقة السليمة للدراجات النارية

تم اليوم الخميس، تنظيم حملة تحسيسية، حول السياقة السليمة للدراجات النارية وارتداء الخوذة، في مدينة تيارت.

وشملت هذه الحملة، توزيع الخوذات على سائقي الدراجات النارية، في مبادرة قام بها المكتب الولائي للجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور.

كما تم توزيع دليل الدراج، وتقديم نصائح وإرشادات حول إستعمال الخوذة لضمان سياقة آمنة وسليمة.

وأغلب الحوادث التي يتعرض لها سواق الدراجات، الذين لا يرتدون الخوذة، تكون مميتة أو متسببة في إعاقة مستديمة، حسب رئيسة المكتب، خديجة دحبار.

وهو الأمر الذي أدى إلى التفكير في توزيع الخوذات على الدراجين، وتحسيسهم بأهمية ارتدائها.

كما أكدت المكلفة بالإعلام لدى أمن ولاية تيارت، رقية زروقي، أن فئة الشباب تميل إلى قيادة الدراجات النارية خلال رمضان تفاديا للازدحام.

إلا أنهم لا يأخذون بإجراءات الوقاية من الحوادث، التي يمكن أن يتعرضوا لها.

هذه الحوادث التي غالبا ما تتسبب في إصابات خطيرة، على مستوى الرأس .

للتذكير، سجلت مصالح أمن تيارت، خلال السنة الماضية، 105 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء الخوذة، أو عدم استعمال الأضواء أثناء القيادة.