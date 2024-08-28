قناة النهار تيارت : خسائر مادية بحي الوادي بمدريسة بسبب تساقط الأمطار بقلم النهار أونلاين نشر في 28 أوت 2024 - 21:43 شارك غرِّد أرسل 66 0 تيارت : خسائر مادية بحي الوادي بمدريسة بسبب تساقط الأمطار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/c5FFT اقرأ أيضا ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين قناة النهار 10 أوت يوسف اوشيش :" سأعيد تقييم العلاقات مع فرنسا" قناة النهار 23 أوت هكذا تم استقبال بن قرينة والوفد المرافق له في أحد الدواوير بعين بوسيف في المدية قناة النهار 23 أوت فياض : مبادرة الرئيس تبون في هذا الوقت الحالي لها رمزية كبيرة جدا قناة النهار 26 أوت الشلف: بن حليمة.. راعي غنم يقود قطيعه في بيئة قاسية وحرارة شديدة قناة النهار 24 أوت عمار سنيقري : "محال ندير كبس كبس على الجال دراهم" قناة النهار 11 أوت ميلة / وفـ.ـاة 4 أشخاص في حادث إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وشاحنة قناة النهار 09 أوت بن قرينة : حطّوني في الشمس و هوما شدّو الظل تحت الشجر 😅 قناة النهار 25 أوت شاهد كيف أقنع بن قرينة تاجراً بسوق ذراع بن خدة بالانتخاب على المترشح تبون قناة النهار 24 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: شاهد أراء سكان ولاية مستغانم حول رئاسيات 2024 قناة النهار 11 أوت