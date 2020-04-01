تيارت: خياطة أزيد من 80 ألف كمامة طبية جراحية

تجند أساتذة وعمال التكوين والتعليم المهنيين لتيارت، الى جانب المتربصات في حملة تطوعية لخياطة أزيد من 80 ألف كمامة طبية جراحية توزع على الاطقم الطبية والصحية.

وأشارت وزارة التكوين، اليوم الأربعاء، أن خياطة هاته الكمامات وانجازهان يتم وفق مقاييس منظمة الصحة العالمية وبمتابعة من مديرية الصحة.

ويعكف الاساتذة والمكونون على خياطة الاف الكمامات الطبية يوميا، حيث تحول مركز التكوين المهني بن يحي بختة “إناث” بتيارت الى ورشة خياطة حقيقية يسعى فيها الجميع للتطوع و التضامن.

وقد عرف المركز عملية تعقيم واسعة قبل الشروع في عملية خياطة الكمامات، حيث تمت مراعاة جميع شروط الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.