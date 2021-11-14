تيارت: درك السوقر يفكّك شبكة مختصة في تزوير العملة من فئة 2000 دج

تمكنت وحدات الدرك الوطني لكتيبة السوقر بولاية تيارت، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج العملة من فئة 2000 دج. من النوع الجديد وتداولها بالأسواق الأسبوعية

وجاءت العملية في اطار محاربة اللصوصية واستغلالا لمعلومات مؤكدة، حيث مكنت من توقيف 5 أشخاص من بينهم إمرأة. مع حجز كمية من الأموال المزورة مقدر 190 ألف دج. ومبلغ مالي اخر صحيح مقدر بـ 212 ألف دج يعتبر من عائدات الإجرام مع حجز مركبتين في العملية.

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تيارت: درك مهدية يفكك شبكة مختصة في سرقة وتفكيك المركبات

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بمهدية ولاية تيارت، وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بالسبعين من الكشف عن مستودع خاص بتفكيك السيارات. وحسب مصادر “للنهار”، فإن العملية جاءت بعد معلومات واردة إليها، وبعد فتح تحقيق معمق بمنطقة دوار عوامر ببلدية مهدية. تنقل عناصر الفرقة إلى عين المكان. وعثرت ذات المصالح، على هيكل سيارة من نوع “رونو سامبول” مفككة إلى عدة أجزاء وهياكل كان المتهمون قد قاموا بتفكيكها ليتم استرجاعها. كما قامت بتوقيف خمسة أشخاص من المتورطين في قضية تفكيك المركبة التي تم سرقتها اكتوبر الماضي من ولاية تيسمسيلت. وكذا استرجاع وثائقها ووثائق صاحب السيارة في وقت سيتم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية. شرطة تنيرة تضع حدا لنشاط مجموعة أشرار تزور العملة الوطنية

وضعت قوات الشرطة بأمن دائرة تنيرة بولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط مجموعة أشرار خطيرة متكونة من 6 أشخاص تترواح أعمارهم بين 23 و 38 سنة.

اين تورطوت في تزوير العملة الوطنية ذات السعر القانوني من فئة 2000دج، مع الحيازة على المؤثرات العقلية قصد المتاجرة فيها.

وتم على إثر ذلك حجز أوراق نقدية مزورة نمن فئة 2000 دج و 72 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 36 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم ، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية اشرار لغرض تزوير عملة وطنية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني قدموا بموجبه أمام النيابة .