تيارت: درك بوشقيف يفكك شبكة مختصة في سرقة المساكن ويوقف 4 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوشقيف بتيارت من وضع حد لشبكة مختصة في السطو على المنازل، أثارت هلع وسط المواطنين بعدما سجل سرقة مسكنيين خلال نفس الأسبوع. ببلدية عين بوشقيف.

حيث تقدم الضحايا من أجل رفع شكوى لدى مقر الفرقة ضد مجهولين.بعد مباشرة التحريات و تنشيط الاستعلام، تم التعرف على المتهمين ليتم تفكيك عناصر العصابة المتكونة من 04 أشخاص الذين تم توقيفهم،

حيث تبين أنهم قد قاموا ببيع المسروقات وسط بلدية السوقر و إقتسام المبلغ.

سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.