تيارت: درك تخمارت يضع حدا لعصابات الأحياء ويحجز أسلحة بيضاء وخمور

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بتخمارت ولاية تيارت من وضع حد لعصابة الأحياء والتي لاطالما كانت مصدر تخوف المواطنين.

كما تمكن عناصر الدرك من كشف المتورطين في هذه الأعمال التي تمس بأمن وسلامة المواطنين، أين تم إلقاء القبض على 3 مشتبه فيهم كانوا مصدر بث للرعب وسط السكان.

وبعد القبض على المشتبه فيهم، تم تفتيش مساكنهم ليتم العثور على 2000 قارورة خمر من نوع بوفور بقيمة مالية مقدرة ب60 مليون سنتيم. مع حجز أسلحة بيضاء من نوع سيف كانت تستعمل في التهديد والاعتداء على المواطنين. في وقت لا يزال التحقيق جاري في القضية لكشف كامل ملابساتها

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تيارت: درك السوقر يفكّك شبكة مختصة في تزوير العملة من فئة 2000 دج

تمكنت وحدات الدرك الوطني لكتيبة السوقر بولاية تيارت، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج العملة من فئة 2000 دج. من النوع الجديد وتداولها بالأسواق الأسبوعية

كما جاءت العملية في اطار محاربة اللصوصية واستغلالا لمعلومات مؤكدة، حيث مكنت من توقيف 5 أشخاص من بينهم إمرأة. مع حجز كمية من الأموال المزورة مقدر 190 ألف دج. ومبلغ مالي اخر صحيح مقدر بـ 212 ألف دج يعتبر من عائدات الإجرام مع حجز مركبتين في العملية.

درك مهدية يفكك شبكة مختصة في سرقة وتفكيك المركبات

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بمهدية ولاية تيارت، وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بالسبعين من الكشف عن مستودع خاص بتفكيك السيارات.

وحسب مصادر “للنهار”، فإن العملية جاءت بعد معلومات واردة إليها، وبعد فتح تحقيق معمق بمنطقة دوار عوامر ببلدية مهدية. تنقل عناصر الفرقة إلى عين المكان.

وعثرت ذات المصالح، على هيكل سيارة من نوع “رونو سامبول” مفككة الى عدة أجزاء وهياكل كان المتهمون قد قاموا بتفكيكها ليتم استرجاعها.

كما قامت بتوقيف خمسة اشخاص من المتورطين في قضية تفكيك المركبة التي تم سرقتها اكتوبر الماضي من ولاية تيسمسيلت. وكذا استرجاع وثائقها ووثائق صاحب السيارة في وقت سيتم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية.