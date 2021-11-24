تيارت: درك توسنينة يوقف 4 أشخاص يتاجرون في المخدرات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوسنينة بولاية تيارت من تفكيك شبكة يقوم عناصرها بالمتاجرة في المخدرات (كيف معالج).

في هذا السياق تم إعداد خطة محكمة تم توقيف أحد عناصر الشبكة بمدخل بلدية توسنينة حيث ضبطت على متن مركبته كمية تقدر بـ 364 غرام من الكيف المعالج. و كذا أسلحة بيضاء.

ومواصلة للتحقيق تم توقيف باقي عناصر الشبكة و المقدر عددهم بثلاثة أشخاص و حجز أسلحة بيضاء ليتم وضع المركبة على مستوى المحشر ببلدية توسنينة.

كما تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنحة، الحيازة و المتاجرة بالمخدرات (كيف معالج ).

بالإضافة الى حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، حيازة قرص مهلوس لغرض الإستهلاك الشخصي.الذي أقر جلسة المثول الفوري

ليتم إيداعهم الحبس المؤقت على مستوى مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيارت.

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