تيارت: درك توسنينة يوقف 4 أشخاص يتاجرون في المخدرات
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوسنينة بولاية تيارت من تفكيك شبكة يقوم عناصرها بالمتاجرة في المخدرات (كيف معالج).
في هذا السياق تم إعداد خطة محكمة تم توقيف أحد عناصر الشبكة بمدخل بلدية توسنينة حيث ضبطت على متن مركبته كمية تقدر بـ 364 غرام من الكيف المعالج. و كذا أسلحة بيضاء.
ومواصلة للتحقيق تم توقيف باقي عناصر الشبكة و المقدر عددهم بثلاثة أشخاص و حجز أسلحة بيضاء ليتم وضع المركبة على مستوى المحشر ببلدية توسنينة.
كما تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنحة، الحيازة و المتاجرة بالمخدرات (كيف معالج ).
بالإضافة الى حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، حيازة قرص مهلوس لغرض الإستهلاك الشخصي.الذي أقر جلسة المثول الفوري
ليتم إيداعهم الحبس المؤقت على مستوى مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيارت.
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تيارت: حجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس
كما تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت متمثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية. من ضبط شخص بحوزته أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم ضبط شخص بحوززته 3598 قرص مهلوس من نوع بريقايلين 300ملغ اضافة الى مبلغ مالي قدره 132000 دج.
الدرك يضبط أكثر من 7 قناطير من النحاس بتخمارت في تيارت
كما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت بولاية تيارت من ضبط شاحنه على متنها كمية من النحاس مقدرة ب 740 كلغ.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية الحجز جاءت بعد معلومات وردت إلتى الفرقة. حيث أن كمية النحاس كانت مموهة بالنفايات الحديدية
تمثلت في كوابل نحاسية من مختلف الانواع كما تم حجز ميزان من الحجم الكبير مع ضبط الشاحنة. وتوقيف شخص سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية.
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