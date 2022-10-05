تيارت .. درك زمالة الأمير عبد القادر يحجز 750 كيس من الحليب الفاسد

أثناء قيام أفراد فرقة الدرك الوطني لزمالة الأمير عبد القادر بمداهمة عبر إقليم البلدية بالطريق الوطني رقم 120 الرابط في شطره بين بلدية قصر الشلالة و بلدية زمالة الامير عبد القادر، لفت إنتباههم شاحنة صغيرة نوع شيري، بعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة، تم معاينة صندوقها الخلفي الذي كان به 750 كيس بلاستيكي للحليب نوع ديالي.

بعد الإستفسار مع سائقها حول الوثائق التي تسمح له بالحيازة والنقل، صرح أنه لا يملك رخصة نقل البضائع، وأكد أن أكياس الحليب تعود ملكيتها لشخصين طلبا منه نقلها مقابل أجرة، على إثر ذلك تم حجزها وإقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، أين تم الاستعانة بالطبيبة البيطرية لبلدية زمالة الامير عبد القادر، التي أكدت أن الكمية المحجوزة غير صالحة للإستهلاك البشري، كون الشاحنة التي كانت على متنها المحجوزات لا يوجد بها ميزة التبريد لغرض الحفظ الجيد لمادة الحليب، كونها سريعة التلف وتحفظ تحت درجة 04 مئوية.

بحضور كل من نائب أول لرئيس المجلس الشعبي البلدي، الطبيبة البيطرية لبلدية زمالة الأمير عبد القادر، والمكلف بتسيير مديرية التفتيش للتجارة بقصر الشلالة، ليتم إتلاف كمية الحليب المحجوزة.