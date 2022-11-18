تيارت ..درك زمالة الامبر عبد القادر يضبط بندقية صيد بدون رخصة

على اثر معلومات واردة الى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمالة الأمير عبد القادر ، مفادها حيازة شخص لسلاح ناري( بندقية صيد) بدون رخصة. بعد تنشيط الاستعلامات تم تحديد هوية الشخص المتورط. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش المسكن.

العملية أسفرت عن توقيف الشخص المتورط وحجز بندقية صيد، و 3 خراطيش مملوءة.

التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. بتهمة حيازة سلاح ناري (بندقية صيد) من الصنف الخامس دون رخصة.