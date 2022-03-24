تيارت..درك عين الحديد يحجز أكثر من 11 قنطار من الحطب بدون رخصة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الحديد بولاية تيارت من خلال حاجز امني على مستوى الطريق الوطني رقم 14 من توقيف مركبة نفعية تنقل مواد غابية الحطب بدون رخصة.

وفي هذا السياق و أثناء قيام أفراد الفرقة بخدمة شرطة الطريق حيث تم حجز كمية تقدر بي 11 قنطار و 20 كلغ من مادة الحطب لشجرة الصنوبر.

كما تم تسليم المحجوزات إلى مصالح الغابات لبلدية عين الحديد فيما يتواصل التحقيق.

كما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمادية ولاية تيارت من حجز 120 قنطار من القمح الصلب في مرحلة متقدمة من الطحن.

وجاءت العملية إثر حاجز أمني قامت به مصالح الدرك، حيث تمكنت من حجز 120 قنطار من القمح الصلب في مرحلة متقدمة من الطحن.

بالإضافة كذلك إلى التلاعب في نسبة الاستخراج من المادة الاولية. حيث أن هذه الكمية كانت موجهة للإستهلاك البشري قبل تحويلها عن مقصدها الإمتيازي وتوجيهها إلى أعلاف للحيونات.

كما قامت مصالح الدرك الوطني بتسليم هذه الكميات وتسليمها إلى أملاك الدولة فيما يبقى التحقيق متواصل.

تيارت: الدرك يحجز 36 طن من القمح المدعم بعين كرمس وفرندة

كما تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين كرمس بولاية تيارت، من حجز 242 قنطار خليط من كميات النخالة

والقمح الصلب واللين وكذا الشعير الموجه لتغذية الانعام.

كما تم تحويلها عن مقصدها الامتيازي الى الاستهلاك الحيواني، وفي عملية ثانية تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفرندة من حجز 120 قنطار من مادة القمح اللين المهشم.

والتي ايضا تم تحويلها عن مقصدها الرئيسي حيث تم تحويل المتمين على العدالة.

تيارت: الدرك يفكك شبكة مختصة في التنقيب عن الذهب

كما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث من تفكيك شبكة مختصة في التنقيب عن المعادن النفيسة خصوصا معدن الذهب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص لجهاز كشف المعادن.