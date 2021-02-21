تيارت.. درك عين الذهب يحبط محاولة تهريب 1300 قرص مهلوس في عجلات مركبة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الذهب في تيارت من ضبط مركبة كان على متنها قرابة 1300 قرص مهلوس على إثر حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 23.

وحسب مصادر ل”النهار اونلاين” فإن المتهم كان يخفي هذه الأقراص داخل عجلات مركبته السياحية أين كان متوجها بهذه الكمية من ولايتي الوادي بإتجاه ولاية وهران.

واتخد المشتبه فيه ولاية تيارت كمنطقة عبور غير أن فطنة مصالح الدرك تمكنت من إفشال مخططه وكشف كميات الممنوعات التي ضبطت بحوزته.

كما تمكنت ذات الفرقة لدرك عين الذهب وفي ظرق قياسي من توقيف شخصين على متن سيارة أجرة بعد تفتيشها حيث ضبط بحوزتهما أكثر من 40 قرص أراد صاحبها التخلص منها داخل السيارة.

وبذلك تمكنت ذات الفرقة من توقيف 3 أشخاص كانوا بصدد ترويج الأقراص المهلوسة.