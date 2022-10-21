تيارت..درك فرندة يحجز 90 قنطار من الفحم على متن شاحنة

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرندة بولاية تيارت ، كمية من مادة الفحم تقدر بــ 90 قنطار .

وجاءت هذه العملية على اثر معلومات مؤكدة مفادها عبور شاحنة معبأة بمادة الفحم عبر إقليم بلدية فرندة.

ليقوم عناصر الدرك الوطني بفرندة بإيقاف شاحنة نوع اسيزي، المقتادة من طرف شخص بالغ من العمر 34 سنة.

وذلك على مستوى الطريق الإجتنابي للوزن الثقيل للطريق الوطني رقم 14 بلدية فرندة.وبعد المراقبة والتفتيش، تم حجز كمية تقدر بــ 90 قنطار من مادة الفحم.و هذا بسبب عدم امتلاك المعني لرخصة تسمح له بممارسة هذا النشاط.

ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة.يبقى التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، فيما تم تسليم المحجوزات الى مصالح الغابات بفرندة.