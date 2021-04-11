تيارت: درك فرندة يطيح بموّال إنتحل صفة رائد بالجيش ونصب على 17 شخصا

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت ، من توقيف شخص إنتحل صفة رائد في الجيش الوطني.

وحسبما علمته “النهار أونلاين”، فإن العملية جاءت بعدما تقدم أحد الضحايا بشكوى مفادها تعرضه للنصب والإحتيال.

وتم سلب الضحية مبلغ 120 مليون سنتيم، بعدما وعده أحد الأشخاص الذي جاءه في صفة رائد في الجيش بقضاء مصلحته.

وعلى إثر هذه المعلومات باشرت عناصر الفرقة بفرندة تحقيقات معمقة ومتابعة وتدقيق في تنقلات المتهم.

وتم إلقاء القبض على المتهم في نفس يوم الشكوى، ويتعلق الأمر بالمسمى “ح.أ” 50 سنة ينحدر من إحدى بلديات ولاية تيارت.

ويشتغل الموقوف موّال، وكان ينشط في إطار النصب والإحتيال بإنتحال صفة رائد في الجيش الوطني الشعبي.

كما كان يمارس الكذب والخداع على ضحاياه بأن له علاقات ووساطات مع الجهات القضائية والإدارية.

وكان الموّال يستغل مشاكل المواطنين المتعلقة بهذه الجهات والعمل على طلب مبالغ مالية كبيرة من أجل قضاء هذه المصالح.

وكانت فرقة الدرك الوطني بفرندة قد عددت ضحايا المتهم بـ17 ضحية تم النصب عليها من طرف هذه الأخير وسلبها مبالغ مالية كبيرة بحجة قضاء مصالحها.

للإشارة فقد تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر مباشرة بإيداعه الحبس المؤقت