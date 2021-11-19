تيارت: درك قرطوفة يحجز أكثر من 14 ألف قارورة خمر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرطوفة بولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت في إطار محاربة المتاجرة بالخمور. حيث تم ضبط شاحنة على متنها 14040 قارورة خمر من كافة الأنواع والأحجام بعدما كان أصحابها يحاولون تمريرها على مستوى الطريق الوطني رقم 23 إلى تيارت.

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تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بتخمارت ولاية تيارت من وضع حد لعصابة الأحياء والتي لاطالما كانت مصدر تخوف المواطنين.

كما تمكن عناصر الدرك من كشف المتورطين في هذه الأعمال التي تمس بأمن وسلامة المواطنين، أين تم إلقاء القبض على 3 مشتبه فيهم كانوا مصدر بث للرعب وسط السكان.

وبعد القبض على المشتبه فيهم، تم تفتيش مساكنهم ليتم العثور على 2000 قارورة خمر من نوع بوفور بقيمة مالية مقدرة ب60 مليون سنتيم. مع حجز أسلحة بيضاء من نوع سيف كانت تستعمل في التهديد والاعتداء على المواطنين. في وقت لا يزال التحقيق جاري في القضية لكشف كامل ملابساتها