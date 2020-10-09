تيارت.. درك مغيلة يحجز قنطار ونصف من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بمغيلة بولاية تيارت صبيحة اليوم الجمعة من حجز قنطار ونصف من اللحوم البيضاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، فالعملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة بوجود مركبة على متنها لحوم للبيع بولاية تيارت.

ليتم توقيف صاحب المركبة وتفتيشها حيث تبين أن اللحوم التي على متنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري.

كما أن المركبة غير مجهزة بعوامل التبريد والحفظ القانونية والمعمول بها ليتم على إثرها حجز هذه الكمية.

ووصلت الكمية المحجوزة قنطار ونصف من اللحوم البيضاء وتحويل صاحبها على الإحراءات القضائية بتهمة حيازة لحوم فاسدة.