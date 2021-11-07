تيارت: درك مهدية يفكك شبكة مختصة في سرقة وتفكيك المركبات

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بمهدية ولاية تيارت، وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بالسبعين من الكشف عن مستودع خاص بتفكيك السيارات.

وحسب مصادر “للنهار”، فإن العملية جاءت بعد معلومات واردة إليها، وبعد فتح تحقيق معمق بمنطقة دوار عوامر ببلدية مهدية. تنقل عناصر الفرقة إلى عين المكان.

وعثرت ذات المصالح، على هيكل سيارة من نوع “رونو سامبول” مفككة الى عدة أجزاء وهياكل كان المتهمون قد قاموا بتفكيكها ليتم استرجاعها.

كما قامت بتوقيف خمسة اشخاص من المتورطين في قضية تفكيك المركبة التي تم سرقتها اكتوبر الماضي من ولاية تيسمسيلت. وكذا استرجاع وثائقها ووثائق صاحب السيارة في وقت سيتم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية.

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