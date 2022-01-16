تيارت: راعي غنم يسرق 119 رأس ماشية من صاحب عمله بعين الحديد

تمكنت أفراد الفرقة الأغقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت من الغطاحة بشخص سرق قطيع من الأغنام من صاحب عمله بعين الحديد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تقدم الضحية البالغ من العمر 64 سنة والساكن ببلدية تخمارت بولاية تيارت. من أجل التبليغ عن تعرضه لسرقة قطيع من الغنم والمتكون من 119 رأسا. و هذا من مزرعته الكائنة ببلدية عين الحديد.

و بعد تنشيط الإستعلامات و تكثيف التحريات، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الحديد من توقيف أحد عناصر الشبكة الإجرامية المختصة في سرقة المواشي البالغ من العمر 30 سنة. هذا الأخير يعمل كراعي للغنم و حارس بمزرعة الضحية.

كما أفضت التحقيقات إلى أن المعني رفقة شخصين آخرين البالغان من العمر 47 و 31 سنة اللذان تم توقيفهما. كانا يقومون بعملية سرقة القطيع على دفعات. و هذا منذ شهر جويلية سنة 2020 مستغلين في ذلك غفلة مالكها. حيث تم إسترجاع 07 أغنام التي كانوا بصدد بيعها بأسواق الماشية.

من جهتاها قامت ذات المصالح بتقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة. أين تم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية بفرندة. بتهمة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، سرقة المواشي.

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تيارت: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة المواشي واسترجاع 103 رؤوس من الغنم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوشقيف بولاية تيارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي

وحسب المهعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بعد إتصال عبر الرقم الاخضر مفاده تعرض مواطن الى سرقة قطيع من الغنم يقطن على مستوى دوار السعودات بعين بوشقيف، وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات تمكنت ذات العناصر من تفكيك شبكة مختصة في السطو على مواشي المواطنين بالارياف.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف المتورطين وهم 8 أشخاص مع استرجاع 103 رؤوس من الغنم. كما تم حجز عدد من الهواتف النقالة مع مركبتين وشاحنة تم استعمالها في السرقة. حيث سيتم تقديم المتهمين امام الجهات المختصة قضائيا.

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