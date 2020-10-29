تيارت: زاوية لالة تركية بالرشايقة تندد بالحملة على الرسول صلى الله عليه و سلم في احتفال بالمولد النبوي

ندد ليلة اليوم الخميس جميع المتدخلون خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي نظمته زاوية لالة تركية العتيقة ببلدية الرشايقة بالحملة التي طالت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وإعتبر هؤلاء من بينهم اساتذة وائمة من مختلف المناطق ان الحملة الدنيئة ستزيد المسلمين تمسكا بالدين الاسلامي وسنة نبيهم ولن تؤثر على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله عز وجل على جميع خلقه.

وقد حضر الحفل عدد كبير من الائمة وعدد آخر من المواطنين تخلله مدائح دينية وقضائد شعربة مدحا للرسول صلى الله عليه و سلم.