تيارت..سارقا صندوق التبرعات بمسجد بواد ليلي في قبضة مصالح الأمن

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة واد ليلي لأمن تيارت شخصان، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب،أ) 25 سنة ، والمدعو (ر،ي) 21 سنة.

وذلك عن قضية السرقة بالكسر من داخل مسجد، وتعود حيثيات القضية بناء على شكوى رسمية تقدم بها إمام مسجد بمدينة واد ليلي.

والتي تفيد بتعرض المسجد للسرقة من طرف مجهولين والتي إستهدف صندوق التبرعات.

وبعد التحريات التي قادتها ذات المصالح، تمكنت نتائجها من تحديد هوية المتورطان في عملية السرقة.

بالإضافة الى تحديد هويتهما مع توقيفهما وإسترجاع المسروقات، كما تم تحويلهما الى المصلحة ومواصلة التحقيق في القضية.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري ، حيث صدر في حقهما أمر إيداع.

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