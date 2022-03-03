تيارت..سارقا صندوق التبرعات بمسجد بواد ليلي في قبضة مصالح الأمن
أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة واد ليلي لأمن تيارت شخصان، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب،أ) 25 سنة ، والمدعو (ر،ي) 21 سنة.
وذلك عن قضية السرقة بالكسر من داخل مسجد، وتعود حيثيات القضية بناء على شكوى رسمية تقدم بها إمام مسجد بمدينة واد ليلي.
والتي تفيد بتعرض المسجد للسرقة من طرف مجهولين والتي إستهدف صندوق التبرعات.
وبعد التحريات التي قادتها ذات المصالح، تمكنت نتائجها من تحديد هوية المتورطان في عملية السرقة.
بالإضافة الى تحديد هويتهما مع توقيفهما وإسترجاع المسروقات، كما تم تحويلهما الى المصلحة ومواصلة التحقيق في القضية.
وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.
أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري ، حيث صدر في حقهما أمر إيداع.
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أشرف مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت، رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية وممثلي المجتمع المدني على مراسيم وضع حيز الخدمة ثلاثة مقرات أمنية جديدة لدعم الهياكل الأمنية المتواجدة بالولاية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مرافقة ومسايرة برامج الدولة المتعلقة بالأقطاب السكنية والحضرية الجديدة. من أجل توفير تغطية أمنية شاملة على مستوى الإقليم الوطني. وضمان المحافظة على إستتباب الأمن والطمأنينة.
كما أنجزت هذه المقرات الجديدة لدعم التغطية الأمنية لصالح المواطن وضمانا لأمنه وممتلكاته. حيث تم إنجاز مقر أمن دائرة مغيلة ، الأمن الحضري الأول بأمن دائرة السوقر. بالإضافة كذلك إلى مقر الأمن الحضري الحادي عشر بعاصمة الولاية.
كما إطلع مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت على كافة التجهيزات والوسائل المخصصة لهذه المنشأت الشرطية.
نتيجة لذلك وفي ذات السياق حث مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن الولاية موظفي الشرطة المسخرين للعمل بهذه المقرات على ضرورة تقديم خدمة عمومية ترقى الى تطلعات المواطن. وتعزيز جسور التواصل الدائم معه في إطار مبدأ الشرطة الجوارية. والسهر على ضمان أمنه وحماية ممتلكاته. مع التحلي بالصرامة في تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة لمكافحة فيروس كورونا.