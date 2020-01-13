تيارت.. سكان قرية الشهيد الحسين يحتجون أمام مقر بلدية سيد علي ملال

تجمّع اليوم الإثنين، سكان قرية الشهيد الحسين أمام مقر بلدية سيد علي ملال، ولاية تيارت، إحتجاجًا على جملة من المشاكل تعاني منها القرية منذ سنوات.

ويأتي في مقدمة هذه المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة، إنعدام الماء الشروب.

و قال المحتجون إنّ مشروع توصيل القرية بالماء الشروب برمج منذ فترة طويلة دون أن يستفيد سكانها منه مما ترك علامات إستفهام عن مصير المشروع و الغلاف المالي المخصص له.

الأمر الذي جعل السكان يطالبون بفتح تحقيق في القضية خاصة وأنّهم مازالوا يعتمدون على دوابهم لجلب الماء من منطقة بعيدة.

كما طرح المحتجون مطالب أخرى كإهتراء الطريق وإنعدام الملعب والسكنات الريفية وغيرها من المطالب.

وشدّد المحتجون على وجوب إيفاد لجنة للتحقيق في تأخر المشاريع التنموية وقد حاولت “النهار أون لاين” الإتصال برئيس البلدية إلا أنه تعذر علينا ذلك.

غير أن مصدر مسؤول نفى بشكل قاطع أن يكون مشروع توصيل الماء قد تم تحويله إلى وجهة أخرى، كما يعتقد البعض.

وأكد ذات المتحدث أنّ المجلس الشعبي حريص على تخصيص مشاريع تنموية لقرية الشهيد الحسين وسيتم تلبية مطالبهم حسب الأولوية لاسيما ما تعلق بتوصيل الماء الشروب.