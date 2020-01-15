تيارت.. سكان قريتي عين القطا والمعاسلية يغلقون الطريق بمدروسة

قام، صبيحة اليوم الأربعاء، سكان قريتي عين القطا والمعاسلية بقطع الطريق الوطني رقم14 في جزئه الرابط بين بلديتي مدروسة وفرندة.

ودفعت جملة من المطالب التي تعاني منها القريتان، سكانها الإحتجاج بهذه الطريق.

وحسب مصادر ا”لنهار أون لاين” المحتجين وضعوا أكوام من الحجارة وأضرموا النار في العجلات المطاطية ومنعوا المركبات من المرور.

ويطالب سكان عين القطا بضرورة توصيل الغاز لحي التجمع الريفي وإعادة ترميم المدرسة الإبتدائية خاصة وأن أحد جدرانها مهدد بالسقوط ونقص الخدمات في الملحق البلدي.

فيما طالب سكان قرية المعاسلية، من جهتهم بتوصيل غاز المدينة والتهيئة الحضرية، لقريتهم.

حيث أصبحت هذه الإنشغالات مطلبا ملحا من سكان القريتين.

وأكد مصدر مطلع لـ”النهار أون لاين” أن مشروع تزويد القريتين بغاز المدينة قد تمت برمجته ويدخل ضمن المشاريع القطاعية وينتظر بعض الإجراءات للبدء في تنفيذه، أمّا عن نقص الخدمات في الملحق البلدي فأرجع ذلك لعدم ربط الملحق بالألياف البصرية التي تتطلب غلافا ماليا كبيرا يتجاوز قدرة البلدية و مع ذلك فقد تم برمجة مشروع قطاعي لربط الملحق بالألياف حتى يتمكن السكان من إستخراج وثائقهم دون التنقل إلى مقر البلدية.

مضيفًا أن إعادة ترميم المدرسة هو الآخر قد تمت برمجته وكل هذه المشاريع ستنطلق قريبًا ولابد أن تمر ببعض الإجراءات القانونية المعمول بها.

وقد تساءل مصدرنا عن سبب إقدام سكان القريتين على قطع الطريق حيث سبق وأن تم إستقبالهم من طرف مير بلدية مدروسة ورئيس الدائرة، وأكدا المسؤولان لسكان عين القطا والمعاسلية حرص السلطات على تلبية مطالبهم قبل أن يتفاجأ الجميع بإقدامهم على قطع الطريق الوطني فجأة مما خلق حالة من الإستياء لدى مستعملي هذا الطريق الذي يعرف حركة مرور كبيرة مما ترك علامات إستفهام.