تيارت: سكان قصر الشلالة يحتجون على توزيع قائمة السكنات أمام مقر الولاية

نقل اليوم مواطنون من قصر الشلالة إحتجاجهم الى مقر الولاية بتيارت للمطالبة بالإسراع في توزيع قائمة السكنات الاجتماعية.

وناشد المحتجون هؤلاء المسؤولين بمراعاة ظروفهم التي وصفوها بالصعبة نتيجة أزمة السكن التي سبق للنهار وان تطرقت لإنشغالاتهم بالتفصيل.

وعلم من من المحتجين أن رئيس ديوان الولاية قد استقبل ممثلين عنهم الذين شددوا على وجوب عدم ربط قائمة السكنات الاجتماعية بقائمة القطع الارضية الصالحة للبناء.

وحسب تصريح أحدهم المحتجين الذي قال انهم ابدوا ارتياحا كبيرا بعد ان اقنعهم رئيس الدبوان الذي استمع مطولا لانشغالاتهم.

هذا ومن المنتظر حسب ذات المصادر ان يتم الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية قريبا دون ربطها بالقائمة الخاصة بحصة القطع الارضية.