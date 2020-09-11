تيارت.. سنتان سجنا نافذا لعجوز مشعوذة ببلدية عين الذهب

تمكنت مصالح أمن دائرة عين الذهب بولاية تيارت، من توقيف إمرأة في الستينيات من العمر.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العجوز متابعة في قضية ممارسة طقوس وأعمال الشعوذة.

وتعود حيثيات القضية بناءا على إذن من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر لتفتيش مسكن المشتبه فيها بمدينة عين الذهب.

حيث تم حجز عدد من الحروز، بخور، كمية من مادة الرصاص ومواد تستعمل في الشعوذة مع مبلغ مالي قدره (162,000 دج).

ليتم تحويلها ومواصلة التحقيق في القضية وبعد استكمال الاجراءات القانونية ، قدمت المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.

من جهته أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على إجراءات المثول الفوري.

وقد صدر في حق المشعوذة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار عن تهمة ممارسة أعمال الشعوذة والعرافة.