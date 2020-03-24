تيارت: سوبيرات تشارك في حملة “ألزم داركم” وتتكفل بنقل المواد مجانا بقصر الشلالة

أخبار الجزائر
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تيارت: سوبيرات تشارك في حملة “ألزم داركم” وتتكفل بنقل المواد مجانا بقصر الشلالة
بقلم مالك ج

قامت منذ أمس سوبيرات الوزغارية بقصر الشلالة بمبادرة لقيت استحسان السكان حيث تتكفل بنقل جميع احتياجاتهم الى مساكنهم مجانا .

وتأتي مبادرة هذه المحل التجاري الواقع وسط المدينة استكمالا لحملة التوعية و التحسيسية الخاصة بضرورة بقاء السكان في منازلهم لمحاصرة وباء الكورونا.

حيث بإمكان اي مواطن الاتصال هاتفيا بالسوببرات و طلب جميع المواد الغذائية التي يحتاجها وسيتم نقلها الى بابه مجانا .

وهذا بعد ان وضعت في موقعها جميع المستلزمات وثمنها.

وفي نفس السياق تعرف قصر الشلالة حملة توعية و تنظيف واسعة من طرف مجموعة من الشباب التي تقوم بتعقيم جميع الاحياء والمرافق والمؤسسات وتدوم الى ساعة متأخرة من الليل .


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