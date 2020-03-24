تيارت: سوبيرات تشارك في حملة “ألزم داركم” وتتكفل بنقل المواد مجانا بقصر الشلالة

قامت منذ أمس سوبيرات الوزغارية بقصر الشلالة بمبادرة لقيت استحسان السكان حيث تتكفل بنقل جميع احتياجاتهم الى مساكنهم مجانا .

وتأتي مبادرة هذه المحل التجاري الواقع وسط المدينة استكمالا لحملة التوعية و التحسيسية الخاصة بضرورة بقاء السكان في منازلهم لمحاصرة وباء الكورونا.

حيث بإمكان اي مواطن الاتصال هاتفيا بالسوببرات و طلب جميع المواد الغذائية التي يحتاجها وسيتم نقلها الى بابه مجانا .

وهذا بعد ان وضعت في موقعها جميع المستلزمات وثمنها.

وفي نفس السياق تعرف قصر الشلالة حملة توعية و تنظيف واسعة من طرف مجموعة من الشباب التي تقوم بتعقيم جميع الاحياء والمرافق والمؤسسات وتدوم الى ساعة متأخرة من الليل .