تيارت ..سونلغاز تسجل أكثر من 12 إعتداء وتخريب للشبكة الكهرباپية والغازية

سجلت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز العديد من الاعتداءات على الشبكة الكهربائية والغازية، سواء بالسرقة أوالإتلاف للمعدات أو التجهيزات، مما كبدها خسائر مالية وأحيانا تذبذب في التزود بالطاقة الكهربائية أو الغازية لزبائن الشركة.

حيث سجلت الشركة خلال شهر أكتوبر الفارط من السنة الجارية 2022، اعتداءين على الشبكة الغازية، تمثلا في سرقة لأجزاء من الشبكة النحاسية وأكثر من 10 اعتداءات وسرقة للشبكة الكهربائية، شملت العديد من المناطق عبر تراب الولاية. حيث تمثلت جل هذه الاعتداءات في سرقة الكوابل الكهربائية النحاسية أو تخريب وسرقة بعض المحولات الكهربائية.وهي الظاهرة التي اصبحت تتفاقم، وتتسبب في خسائر مادية كبيرة، كان يمكن توجيه تلك الأغلفة المالية لاستبدال ما سرق أو ما تعرض للتخريب، لإنجاز عمليات جديدة، أولتحسين التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية، أو للقيام بأعمال الصيانة .