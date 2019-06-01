تيارت .. سونلغاز تقاضي الوكالة الوطنية للدراسات بسبب عدم تسديد 14 مليار سنتيم

علمت ” النهار ” أن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، مديرية التوزيع تيارت قد قامت برفع دعوة قضائية ضد الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ” ANESRIF “.

وذلك لعــــدم تســديد هـــذه المؤسسة لمستحقات الأشغــال المنتهية، والمتعلقة بالسكة الحديدية العابرة لولاية تيارت، عبر ثلاث خطوط جديدية والمتصلة بطل من خط غليزان – تيارت ـ تيسمسيلت. خط تيارت – سعيدة وخط تيسمسيلت – بوغزول.

بحيث تجاوز مبلغ هذه الأشغال غـــير المسددة على عاتـق هذه المؤسسة، 14 مليار سنتيم ANESRIF .

وقد اتخذت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، تيارت، حسب علمنا جملة من الإجراءات منها: إيقاف كل التعاملات والمشاريع الآنية والمستقبلية على مستوى ولاية تيارت مع هذه المؤسسة، حتى إستيفاء كامل ديونها.

كما قامت مديرية التوزيع تيارت، بإعادة النظر في بنود العقود المتعلقة بحصص التسديد لهذه المؤسسة، وذلك لعدم احترام هذه المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية.

مع تداعيات عدم تسديد هذه المؤسسة لمستحقات الأشغال المترتبة عليها، والتي من شأنها تعطيل أحد أكبر المشاريع على مستوى ولاية تيارت.

والتي واجهت قبل اليوم عدت تعطيلات لم تسمح بتسليم المشروع في أوانه وهو المشروع الذي سيربط ثلاث ولايات من الوطن، مع تسهيل حركة المسافرين.

وكذا حركة نقل البضائع شمالا وجنوبا مع مساهمته في فك العزلة على مواطنيها، زيادة على آثاره الاقتصادية الهامة التي ستعقد من وضعية هذا المشروع الذي يعتبر مشروع مهم للولاية ولحركة النقل مستقبلا .