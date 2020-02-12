تيارت.. شخص يحتال على موال ويسلبه قرابة المليار

قام شخص مجهول الهوية بالسطو على قرابة مليار من موال ببلدية الزمالة الأمير عبد القادر بولاية تيارت.

وأفادت مصادر لـ “النهار”، أن موال يقطن ببلدية زمالة، كان يتعامل كوسيط بشراء العملة الأجنبية، تعرض لنصب وإحتيال من أحد الأشخاص المنحدر من الولايات الشرقية.

وأشار ذات المصادر، أن تعامل الموال بالشخص دام سنوات، وبعد كسب الشخص لثقة الموال وتظاهره بوفائه، قام الموال بإقناع موالين آخرين بشراء العملة مقابل نسبة خصصت للموال، مكنته من جمع مبلغ مالي تراوحت قيمته بين الـ800 مليون ومليار سنتيم.

وأضافت نفس المصادر، أن الموال قدم للمحتال الأموال مقابل مبلغ كبير من العملة الصعبة، غير أنه بمجرد استلامه المبلغ غادر البلدية وإنقطعت أخباره و لم يتمكن الموال من تحديد هويته.

الموال كان يتعامل مع المحتال بإسم مستعار “السطايفي”، وأدرك فيما بعد أنه تعرض لعملية نصب واحتيال بعد فوات الأوان.

فيما نفت ذات المصادر أن يكون الموال قد استلم أوراق نقدية من عملة الأورو المزورة كما تردد مؤكدا أن القضية لا تعدو ان تكون عملية احتيال نتيجة ثقة مفرطة من الضحية الذي أصيب بصدمة و هو طريح الفراش خاصة و أن الاموال المنهوبة ملك لغيره.