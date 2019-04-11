تيارت .. ضبط أزيد من 2000 قارورة خمر بمسكن مروج في قصر الشلالة

أوقفت مصالح الأمن بقصر الشلالة في تيارت شخص، والمدعو ب م43 سنة، عن قضية حيازة وبيع مشروبات كحولية بدون رخصة.

فبعد ورود معلومات مفادها قيام شخص ببيع الخموربمحل إقامته بضواحي مدينة قصرالشلالة تم ضبط خطة والتنقل إلى عين المكان.

وبموجب طلب إذن بالتفتيش المؤشر عليه من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة لمسكن المشتبه فيه.

تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 2098 وحدة من مختلف الانواع و الاحجام بعد إتمام الإجراءات القانونية.

قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة ، أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري.

حيث صدر في حقه شهرين حبس نافذة دون ايداع مع مصادرة المحجوزات .