تيارت.. ضبط أكثر من نصف قنطار من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة بقصابات المدينة

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة وفرقة التطهير بشرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية تيارت، وبالتنسيق مع مديرية مصالح الفلاحة من حجز وإتلاف لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.

وعلى إثر دوريات مراقبة وتفتيش على مستوى محلات القصابة لمدينة تيارت، تم ضبط وحجز كمية من اللحوم تقدربـ 62 كلغ.

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وفي ذات السياق تم حجز كمية أخرى من اللحوم الحمراء تقدر بـ 22.500 كغ و 32.500 كغ من اللحوم البيضاء صالحة للاستهلاك البشري.

ليتم تسليمها الى دار المسنين لولاية تيارت، وبعد إستكمال الإجراءات القانونية أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم.