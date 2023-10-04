تيارت .. ضبط أكثر من 3 قناطير من أحشاء البقر الفاسدة بقصابات المدينة

تمكن عناصر فرقة التطهير بشرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية تيارت، بالتنسيق مع مديرية مصالح الفلاحة بتيارت من حجز وإتلاف لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.

العملية تمت على إثر دوريات مراقبة وتفتيش على مستوى محلات القصابة لمدينة تيارت ، تم ضبط وحجز كمية من اللحوم تقدر370 كلغ من أحشاء البقر.

وبعد معاينة الكمية المحجوزة من طرف الطبيب البيطري التابع لمصالح مديرية الفلاحة تبين أنها فاسدة و غير صالحة للإستهلاك البشري. وعليه تم إتلافها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها بعد إستكمال الإجراءات القانونية سيمثل المخالف أمام العدالة .