تيارت .. ضبط أكثر من 3500 كيس شمة و4000 قطعة من ورق السجائر

علمت ” النهار ” أن عناصر الدرك الوطني بمهدية بتيارت وعلى ضوء حاجز أمني تم على مستوى الطريق الوطني رقم 40 والمسمى النجمة ببلدية مهدية بتيارت.

تم على إثره إيقاف سيارة سياحية من نوع بيجو 306 وبعد عملية التفتيش خاصة على مستوى الصندوق الخلفي للسيارة.

أين تم الكشف عن عدد من المحجوزات التي تمثلت في حجز 1200 كيس مادة تبغ (شمة) نوع اصيلة وزن الكيس الواحد 30 غرام.

و1190 كيس مادة التبغ (شمة) نوع رمال وزن الكيس الواحد 30 غرام إضافة الى علبة كرتونية كبيرة من ورق السجائر بها 4000 قطعة ماصة.

إضافة إلى 1190 كيس مادة التبغ (شمة) نوع رمال وزن الكيس الواحد 30 غرام ،عثرت بمنزل المشتبه فيه أثناء عملية التفتيش بعد أخذ إذن وكيل الجمهورية.

وقد تمثل اجمالي القيمة المالية للمواد المحجوزة: 00. 17900 دج.

كما تم إجراء الخبرة و الفحص التقني للسيارة نوع بيجو 306 من طرف خبير المناجم الذي بين أن السيارة المقدمة للفحص التقني غير مطابقة و غير لائقة.

ليتم حجز السيارة أيضا في وقت يتواصل التحقيق في القضية من طرف ذات المصالح بتهم التسويق الغير قانوني للمواد التبغية مع عدم الفوترة.