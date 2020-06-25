تيارت.. ضبط أكثر من 900 قارورة خمر على متن مركبة بفرندة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فرندة بتيارت من حجز 912 وحدة من المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وعلى إثر معلومات مؤكدة وردت لذات المصالح مفادها وجود مركبة قادمة من مدينة تاخمارت يقوم صاحبها بنقل مشروبات كحولية بدون رخصة إلى مدينة فرندة ، و استغلال لهذه المعلومات تم الترصد للسيارة و توقيفها، وضبط وحجز بداخلها 912 وحدة جعة من مختلف الأنواع.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري، ليصدر في حقه أمر عدم الايداع.