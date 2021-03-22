تيارت .. ضبط اكثر من 199 ألف كيس من الشمة على متن شاحنة مقطورة بسرغين

أخبار الجزائر
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تيارت .. ضبط اكثر من 199 ألف كيس من الشمة على متن شاحنة مقطورة بسرغين
بقلم ديار بن داود 

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية سرغين بتيارت وبمشاركة كل من فرق قصر الشلاله، الرشايقة وحمادية من حجز كمية معتبرة من الشمة.

العملية تمت اثر معلومات واردة بتمرير شحنة من التبع تم اتخاذ كل التابير منها غلق كافة المنافذ لعدد من الطرق.

ليتم ضبط شاحنة مقطورة على متنها 997 علبة من مجمل 199400 كيس شمة من نوع خروب كانت مموهة بـ24 قنطار من النخاله.

كما تم حجز سيارة سياحية كانت تستعمل لتسهيل حركة الطريق لعبور الشاحنه.

وخلال العملية تم توقيف 3 أشخاص تورطوا في نقل هذه الكميات المهربة من الشمة.

وبهذه العملية تكون ذات المصالح قد احبطت تمرير هذه الشحنة الهامة من التبغ بقيمة مالية تتعدى مليار و100 مليون سنتيم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=975356

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