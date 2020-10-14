تيارت.. ضبط شاحنة على متنها 7000 قارورة خمر بتخمارت

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت، من حجز داخل شاحنة كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام و الأنواع.

وتمثلت 7116 وحدة مشروبات كحولية منها 1212علبة كارتونية سعة 1 لتر نوع بورج، 216 قنينة زجاجية نوع بوفور سعة 25 سل، 5688 قنينة (CANAITTE) نوع بوفور سعة 50سل.

في وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 14، كما تم حجز شاحنة من نوع اسيزي و217 مليون سنتيم بعد غلق جميع المحاور و المنافذ بالتنسيق مع مختلف الوحدات.

هاته العملية تندرج ضمن مخطط أمني يهدف إلى تضييق الخناق على هذا النوع من الجرائم. سيتم تقديم الشخص المتورط أمام الجهات القضائية المختصة و تسليم المحجوزات المذكورة إلى مصالح أملاك الدولة بفرندة فيما تم وضع الشاحنة بالمحشر البلدي لبلدية تخمارت .