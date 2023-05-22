تيارت: ضبط قرابة 3 قناطير من الدجاج الفاسد بأحد الأسواق

تمكن عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية تيارت بالتنسيق مع عناصر مكتب الوقاية والصحة. من حجز وإتلاف لحوم غير صالحة للإستهلاك.

وجاءت العملية على إثر دوريات مراقبة وتفتيش على مستوى الأسواق الجوارية. وأثناء عملية المراقبة لمحلات القصابة على مستوى السوق الجواري بحي السوناتيبا. تم ضبط وحجز كمية من اللحوم البيضاء يقدر وزنها بـ (296 كلغ ).

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري. ليتم حجزها وإتلافها وفق للإجراءات القانونية المعمول بها ، بالإضافة كذلك إلى حجز (47 كلغ لحوم بيضاء ) صالحة للإستهلاك البشري، تم حجزها وإيداعها لدى دار الأشخاص المسنين ، لتقدر الكمية الإجمالية المحجوزة من اللحوم البيضاء بـ343 كلغ.

وبما أن المخالفين لم يلتزموا بشروط النظافة تم تحويلهم بعد إستكمال الإجراءات القانونية أمام العدالة.