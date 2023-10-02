تيارت ..ضبط قنطار و60 كلغ من اللحوم البيضاء فاسدة بقصابة المدينة 

تمكنت فرقة شرطة العمران وفي اطار دوريات للمراقبة على مستوى الأسواق الجوارية ، وأثناء عملية معاينة لأحد المحلات القصابة عبر شوارع مدينة تيارت.

العملية مكنت من ضبط وحجز كمية من اللحوم تقدر 160 كلغ من اللحوم البيضاء (ديك رومي)، وبعد معاينة كمية اللحوم المحجوزة من طرف الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

وعليه تم إتلافها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. ;بعد إستكمال الإجراءات القانونية سيمثل المخالف أمام العدالة .