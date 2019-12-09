تيارت: ضبط 1 كلغ من الكيف على متن سيارة بالسوقر

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر، من توقيف ثلاثة أشخاص، عن قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) لغرض المتاجرة.

حيثيات القضية تعود في حدود الساعة العاشرة ليلا، وعلى إثر دوريات محمولة قامت بها قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر، عبر أحياء مدينة السوقر، لفت إنتباههم سيارة سياحية مشبوهة على متنها أشخاص مشتبه فيهم.

ليتم توقيف المركبة على الفور وإخضاع أصحابها، الذينم تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة -30 سنة لعملية المراقبة والتفتيش.

وضبط بداخلها كمية من المخدرات (كيف معالج )، قدر وزنها بـ01 كلغ، ومبلغ مالي قدر بـ 7000 دج .

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري.

حيث صدر في حق كل متهم (07) سبع سنوات حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 الف دج، عن تهمة حيازة المخدرات لغرض البيع.