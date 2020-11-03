تيارت: ضبط 1700 وحدة من الخمور وحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من ضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مع حجز مبالغ مالية من العملتين الوطنية والاجنبية.

وعلم من مصدر مطلع ان عملية حجز كمية المشروبات الكحولية المقدرة بـ 1700 وحدة تمت اثر معلومات وردت الى ذات المصالح عن قيام شخصين بنقل كمية من الخمور على متن مركبة للمتاجرة بها بطريقة غير قانونية.

وبعد توقيف السيارة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الخمور المتنوعة وأسفرت التحقيقات عن وجود مسكن يخفي فيه هؤلاء كمية اخرى لتصل الكمية المحجوزة الى 1700 وحدة من مختلف الأنواع.

كما تم ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من العملة الوطنية و الأجنبية ومن المنتظر ان يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قضيتهم.