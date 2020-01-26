تيارت.. ضبط 183 قارورة خمر بحوزة تاجر خمور بمدينة السوقر

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص ويتعلق الأمر بالمدعـــو “ع. س” 20 سنة، عن قضية حيازة وبيع مشروبات كحولية بدون ترخيص.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح أمن دائرة السوقر مفادها قيام أحد الأشخاص بأحد أحياء مدينة السوقر ببيع المشروبات الكحولية.

وعلى الفور تم التنقل إلى عين المكان، أين تم ضبط وحجز كمية من المشروبات الكحولية والتي تمثلت في 183 وحدة جعة من نوع بوفور.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري ، حيث صدر في حقه ستة اشهر حبس نافذة مع عدم الإيداع .