تيارت: ضبط 840 كبسولة للأقراص المهلوسة وتوقيف شخصين

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين.

ويتعلق الأمر بالمدعو (س ،ع 27 سنة)، المدعو(ي،ل 27 سنة) عن قضية حيازة مؤثرات عقلية بصفة غير شرعية لغرض البيع.

حيثيات القضية تعود لمعلومات مؤكدة وردت لذات المصالح مفادها وجود شخصين بصدد إبرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية بمدينة تيارت.

وإستغلالا لذلك تم ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيهما، حيث أسفرت العملية عن توقيفهما على مستوى مدخل المدينة.

وبعد إخضاعهما لعملية المراقبة والتلمس الجسدي، تم حجز كيس بلاستيكي بداخله 840 كبسولة من نوع بريقابالين بحوزة المسمى س، ع.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

وأحال إجراءات القضية على المثول الفوري ، حيث صدر في حقهما أمر بالوضع في الحبس المؤقت.