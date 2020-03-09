تيارت: طالب جامعي يحاول اقتحام إقامة الطالبات كن يحتفلن بعيد المرأة

عرفت الإقامة الجامعة كارمان 3 للطالبات، بتيارت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، محاولة اقتحام من طرف أحد الأشخاص المنتمين إلى إحدى التنظيمات الطلابية.

وعلم من مصادر مطلعة، أن المتهم تمكن من تغليط أعوان الأمن، كونه ينتمي إلى إحدى التنظيمات الطلابية.

وحاول هذا الأخير، التسلل إلى قاعة النشاطات، حيث كانت طالبات الإقامة الجامعية المنضوية تحت تنظيم طلابي آخر، تقيم حفلا بمناسبة عيد المرأة.

وتسبب ذلك في مناوشات كلامية، قبل أن يتدخل أعوان الأمن، كما نفى المصدر أن يكون الطالب في حالة سكر.

وكشفت مصادر مطلعة أن بعض التنظيمات الطلابية، أصبحت في الفترة الأخيرة تحاول التشويش على مدير الخدمات الجامعية الذي سعى منذ تنصيبه قبل اشهر قليلة على ضبط الامور داخل الاقامات.

وأثار ذلك انزعاجهم، بعد محاولتهم التحكم في الإقامات، مضيفا ذات المصدر أن المدير الجديد يريد فرص القانون وإبعاد الاقامات الجامعية عن أي صراعات ولا سيما من هيمنة بعض التنظيمات الطلابية التي تريد فرض أجندتها خدمة لمصالحها، وهذا بغلق الاقامات الجامعية والمطاعم أو اثارة المشاكل.