تيارت.. طلبة يغلقون الطريق المحاذي للإقامة الجامعية بخليفة الجيلالي ليلًا

قام ليلة أمس الثلاثاء، عدد من الطلبة بقطع الطريق قبالة الإقامة الجامعية بخليفة الجيلالي، بولاية تيارت، إحتجاجًا على تغيير المدير.

وأفادت مصادر طلابية أن المحتجين خرجوا إلى الطريق المحاذي رفضًا للمدير الجديد الذي تم تعيينه بداية الأسبوع الجاري في حركة جزئية مست كذلك كل من مدير إقامة سعيدي كارمان 1 وإقامة اللواء حبيب خليل.

ليشرع بعض عناصر إحدى التنظيمات بحركة إحتجاجية مفاجئة أثارت الكثير من علامات الإستفهام ولم يُعطِ هؤلاء أي فرصة للمدير الجديد للتسيير، الذي سبق له و أن أشرف على عدة إقامات جامعية ويعتبر من إطارات المديرية.

حيث إعتبر بعض الطلبة إنّ سبب غلق المطعم جاء للضغط على مديرية الخدمات الجامعية لإلغاء قرار تعيين المدير الجديد خوفًا من وقوفه في وجه مصالح بعض الأشخاص.

وقد تزامن ذلك مع رفض المدير الجديد إستلام نوعية من اللحوم من أحد الممونين لمخالفتها دفتر الشروط مما جعل البعض يحاول ربط ذلك بالإحتجاج.

وأفادت مصادر من تنظيمات طلابية أخرى أنّ الإقامات الجامعية أصبحت رهينة لبعض أعضاء التنظيمات.

ودعا مصدرنا من الجهات المسؤولة، بوجوب فتح تحقيق في كيفية تسيير النوادي الجامعية ولاسيما في الإقامات مع وجوب تدخل الوزارة الوصية لمنع غلق الأحياء الجامعية وخاصة مطاعمها بالقوة من طرف بعض التنظيمات لتمرير طلباتها وأجنداتها والضغط على المسؤولين.