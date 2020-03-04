تيارت: عائلة تضع أثاثها أمام مقر البلدية بعد إحتراق مسكنها في قصر الشلالة

أقدمت قبل قليل عائلة على وضع اثاثها أمام مقر بلدية قصر الشلالة بعد ان تعرض مسكنهم العائلي لحريق نتيجة انفجار لقارورة غاز .

وقال الزوج في تصريح لـ النهار اونلاين ان انفجار قارورة غاز تسبب في إصابة زوجته على مستوى الرجل نتيجة تسرب للغاز الذي أدى الى اتلاف أثاث المنزل.

وأضاف المعني انه يقيم في سكن فوضوي بحي السوق و قد قدم له رئيس البلدية مواد البناء لترميم مسكنه مؤقتا بعد لقائه معه مع رئيس الدائرة.

إلا أنه رفص لعدم قدرته المالية على ترميمه كونه بطال و يعتمد على الأعمال اليومية.

هذا ويناشد الزوج بتوفير سكن لعائلته المتكونة من 5 أفراد منهم 3 اطفال تتراوح اعمارهم ما بين عامين و5 سنوات.

وقد لقي وضعه الإجتماعي تعاطفا كبيرا من السكان كونه من العائلات الفقيرة.

وقد علمت النهار من شهود عيان ان مير البلدية قد تدخل و تم توفير سكن مؤفتا له حتى يتم التكفل به لاحقاً من طرف السلطات المحلية.