تيارت..عائلة قوجيل تبعث بنداء بعد اختفاء ابنتهم  بسي الحواس بمهدية 

بعث والد الطفلة المسماة قوجيل ميمونة 13 سنة، من سي الحواس بولاية تيارت نداء قصد العثور على ابنته.

والتي خرجت حسب اقواله من المنزل العائلي بسي الحواس على الساعة 7:35 صباح اليوم ولم تعد الى غاية الساعة.

ويقول والدها انه كان بمدينة مهدية عندما تلقى اتصالا من عائلته الذين ظنوا انها مع والدها غير ان ذلك لم يحدث.

وحين عاد الوالد قاموا بالاتصال على هاتفها دون رد يذكر وهو يبعث بنداء لكل من رآها.

او يعرف عنها شيئا الاتصال بالعائله او بالدرك الوطني الذي تم ابلاغ مصالحه بذلك .