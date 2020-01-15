تيارت.. عمال مركز إعادة التربية بالرحوية يحتجون

نظم أمس الثلاثاء، مجموعة من عمال المركز المتخصص في إعادة التربية “ذكور” التابع لمديرية النشاط الإجتماعي بالرحوية وقفة احتجاجية.

وهذا تنديدًا بما أسموه بتعسف مديرة المركز في حق العمال المنضوين تحت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.

وحسب بيان لنقابة “السناباب”، تلقت “النهار” نسخة منه، فإنّ الإحتجاج جاء على خلفية إقدام مديرة المركز على خصم أيام من الراتب الشهري لأحد أعضاء النقابة، وتوجيه توبيخ لعضو آخر مما اعتبرته النقابة تضييقا في حق أعضائها.

ما دفع النقابة للمطالبة بضرورة إلغاء كافة القرارات التي أصدرتها مديرة المركز في حق العمال المنضوين تحت النقابة مع ضرورة فتح باب الحوار ووقف كل أشكال التضييق والضغوطات التي نمارسها إدارة المركز.

مصدر آخر نفى بشكل قاطع أن تكون الإدارة قد مارست أي نوع من الضغوطات على أي نقابة، التي لها حرية العمل شرط أن تكون وفق القانون ولا تؤثر على السير الحسن للمؤسسة.

معتبرًا أن الخصم من الرواتب الشهرية يمس أي موظف يتغيب دون مبرر قانوني، مضيفًا أن الإحتجاج مس فئة قليلة.

ولم يخف مصدرنا أن هناك صراعًا بين النقابات، متابعًا أنّ مدير النشاط الاجتماعي قد وفر ظروف حسنة لمختلف المراكز التابعة للمديرية منذ مجيئه على رأس المديرية بولاية تيارت، والذي انتقل إلى المركز صبيحة أمس وإستمع مطولًا لإنشغالات العمال وتم حل المشكلة داعيًا الجميع لوجوب العمل وتكاثف الجهود وهو ما لقي إرتياحا لدى عمال المركز.