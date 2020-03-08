تيارت: عودة طلبة الملحق الجامعي بقصر الشلالة إلى الدراسة بعد إضراب 6 أسابيع

استأنف اليوم طلبة الملحق الجامعي بقصر الشلالة دراستهم، بعد إضراب دام لأكثر من 43 يوما بسبب المطالبة بترقية الملحقة الى مركز جامعي.

وعلم من مصادر مسؤولة، وأخرى طلابية أن الانفراج جاء بعد عدة لقاءات مدير الجامعة مع الاساتذة والطلبة.

كما التقى مدير جامعة عبد الرحمن ابن خلدون، البروفيسور عبد النبي ميموني، ونائبه المكلف بالبيداغوجيا ومدير الملحقة، ناهيك عن ممثلين عن الأساتذة والطلبة.

وتم الاتفاق أولا على تعليق الإضراب، مع الحرص على استدراك الدروس، والتي اعتبرها مدير الجامعة ضمن الأولويات.

ويتم السعي في حدود الصلاحيات، على رفع التجميد عن المشاريع المتعلقة بإنشاء المقاعد البيداغوجية، المدرجات، وكذا بعث مشروع إنشاء هيكل خدماتي بسعة 500سرير.

كما تضمن الاتفاق أيضا التنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية، من أجل إعادة النظر في توقيت حافلات النقل الجامعي.

وحسب ذات المصدر، فقد اعتبر مدير الجامعة أن الشغل الشاغل حاليا هو كيفية توفير ظروف تمدرس أفضل لطلبة الملحقة.

وسيتم بعث أشغال الصيانة والترميمات اللازمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع ضرورة تحسين في نوعية التأطير البيداغوجي للطلبة.

كما كشف مصدر مسؤول عن تجهيز مخبر علوم الطبيعة والحياة خلال الاسابيع القادمة بمعدات حديثة، خصصت له اعتمادات مالية تفوق الـ 3 ملايير سنتيم، بالإضافة الى اقتناء كتب ورقية والكترونية.

وقد لقي قرار عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة ارتياحا من قبل الجميع.