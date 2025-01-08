تيارت.. غلق أسواق المواشي عبر كامل الولاية 

قرّر والي ولاية تيارت، سعيد خليل، غلق أسواق المواشي وحظر تنقل الحيوانات عبر كامل تراب الولاية.

وأوضحت مصالح ولاية تيارت أن القرار استثنى المواشي الموجهة إلى المذابح والمرفقة بشهادة بيطرية، وذلك الى غاية تحسّن الحالة الوبائية.

وحذّرت المصالح ذاتها المخالفين لأحكام هذا القرار، من تعرض صاحبها للعقوبات الإدارية والجزائية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ اليوم (8 جانفي 2024).

وأضاف البيان “يكلّف كلٌّ من السادة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة، والأمين العام للولاية، ومدير التقنين والشؤون العامة، ورئيس أمن الولاية، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومدير المصالح الفلاحية للولاية، والسيدات والسادة رؤساء الدوائر والسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الإدارية للولاية”.