تيارت .. غلق الطريق الولائي رقم 6 بسبب فيضان وادي قرية الخربة بالسوقر

تدخلت مصالح الدرك الوطني رفقة مصالح الحماية المدنية والاشغال العمومية. على مستوى الطريق الولائي رقم 6 الرابط بين بلديتي بوشقيف والسوقر وبالضبط بجوار قرية الخربة.

حيث تم تسخير مختلف العتاد من كاسحات للثلوج باعتبار الفيضانات كانت مرفقة بتساقط حبات البرد من الحجم الكبير .

مما استدعى عتاد خاص لازالتها .كما تم العمل على تسهيل حركة المرور من طرف اعوان الدرك بحكم الطريق يعرف حركية بين البلديتين في وقت اكد مدير الاشغال العمومية بتيارت اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح هذه النقطة السوداء .