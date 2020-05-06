تيارت.. غلق نقطتي بيع الحليب بسبب الطوابير 

أغلقت مديرية التجارة لولاية تيارت، نقطتي بيع الحليب بسبب عدم التزام المواطنين للتدابير الإحترازية لتجنب العدوى من فيروس الكورونا كوفيد 19.

وعلم من مصدر مسؤول، أن القرار جاء نتيجة لكثرة الطوابير التي لا تكاد تنتهي في نقطة بيع الحليب الواقعة بطريق مشروع الصفا والثانية المتواجدة بالمنطقة الصناعية الزعرورة التابعة لملبنة سيدي خالد.

مع الابقاء على توزيع الحليب في نقاط أخرى، و قد أثارت الطوابير استياء مواطنين آخرين أنفسهم لعدم احترام مسافة الأمان رغم الدعوات المتواصلة من طرف السلطات أو ممثلي المجتمع المدني على وجوب أخذ الحذر لتجنب الإصابة بفيروس الكورونا.

ودعوا السلطات على وجوب اتخاذ اجراءات لتفادي تزايد الإصابات بالوباء، حيث لم يولي هؤلاء المستهلكون أي اهتمام لتلك التدابير رغم التحذيرات.

مما جعل السلطات تقرر غلق نقاط البيع مؤقتا إلى غابة ايجاد حل وتساءل مصدرنا عن سبب كثرة الطوابير رغم زيادة ملبنة سيدي خالد انتاج مادة الحليب خلال شهر رمضان .