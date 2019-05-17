تيارت: غياب التنظيم وسوء البرمجة يحدث تذبذب في توزيع مادة الحليب

أخبار الجزائر
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تيارت: غياب التنظيم وسوء البرمجة يحدث تذبذب في توزيع مادة الحليب
بقلم وافي مهاجري

تشهد ولاية تيارت تدبدب كبير في توزيع مادة الحليب بسبب زياد الطلب على الحليب في شهر رمضان مما ينعكس على عملية التوزيع وغياب التنظيم وسوء البرمجة.


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