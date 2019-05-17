تيارت: غياب التنظيم وسوء البرمجة يحدث تذبذب في توزيع مادة الحليب
تشهد ولاية تيارت تدبدب كبير في توزيع مادة الحليب بسبب زياد الطلب على الحليب في شهر رمضان مما ينعكس على عملية التوزيع وغياب التنظيم وسوء البرمجة.
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تشهد ولاية تيارت تدبدب كبير في توزيع مادة الحليب بسبب زياد الطلب على الحليب في شهر رمضان مما ينعكس على عملية التوزيع وغياب التنظيم وسوء…
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عثرت مصالح الحماية المدنية لبلدية بن جراح بولاية ڨالمة، عن جثة تعود لشيخ في عقده السابع من العمر.
وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح اليوم الجمعة،…
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لقي 3 دركيين حتفهم إثر حادث مرور وقع اليوم أمس الخميس بالطريق الوطني رقم 03 في جزءه الرابط بين حاسي مسعود وتڨرت ولاية ورڨلة.
وحسب معلومات…
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